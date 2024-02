Lo spettacolo della Vitrifrigo Arena di Pesaro accoglie l'Italbasket per la sfida alla Turchia

Italbasket, lo show nell' "astronave" è servito. Pozzecco e Melli suonano la carica: « Pesaro per la Nazionale è casa, la città ci ha accolti con entusiasmo e passione, alla Vitrifrigo Arena sarà una serata speciale». E così è stato per l'atteso match di esordio di stasera (22 febbraio) della Nazionale Italiana di baske contro la Turchia di coach Ergin Ataman per la qualificazione al Campionato Europeo che nell’estate 2025 si giocherà tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice.