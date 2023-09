Non c'è partita, Usa avanti di 22 sull'Italia (46-22) all'intervallo SEGUI LA DIRETTA

MANILA L'Italbasket marchigiana di Polonara, Pajola e Severini oggi alle 14.40 può riscrivere la nostra storia cestistica. Contro gli Usa (sfida visibile in diretta tv su Rai 2, Sky, Dazn, Now e RaiPlay) servirà una vera e propria impresa agli azzurri che, battendo prima la Serbia e poi il Portorico, si sono qualificati per i quarti di finale dei Mondiali di basket in corso di svolgimento a Manila. Italia-Usa vede da un lato la nostra squadra qualificatasi al 1° posto del girone centrando i quarti di finale dopo quarto di secolo. Dall'altro c'è il Team Usa battuto invece dalla Lituania e costretto a cedere il primato del proprio gruppo alla Nazionale dell'est-Europa. Italbasket chiamata a realizzare un sogno al quale qualsiasi cestista ambisce per una carriera intera: battere gli americani delle star Nba ai Mondiali.

Il racconto della gara

Primo quarto difficile con gli Usa in gran forma e l'Italia che cerca di rimanere in scia 14-24 il punteggio parziale con gli statunitensi molto bene da tre punti.

Nel secondo quarto gli Azzurri, a cui coach Pozzecco aveva chiesto di partire sparati, dovranno prendere meglio le misure rimanendo attaccati all'avversario.

SEGUI LA DIRETTA DALLE 14.40: informazioni-partita

STATI UNITI - ITALIA 46 - 24



Sarebbe un'impresa domare gli Usa, lo sanno tutti. Sarebbe bello giocarsela fino in fondo ma per farlo serve una prova super. E bisogna limitare i regali. Che invece in casa azzurra fioccano già in avvio con tanti rimbalzi offensivi lasciati agli Usa che con due, a volte anche tre tentativi passano in vantaggio e allungano con il primo quarto che si chiude sul 22-14 con Melli sugli scudi. Ma serve altro, serve di più.

Musica che cambia di poco nel secondo periodo con l'atletismo statunitense che mette in difficoltà i ragzzi di Pozzecco ancora poco precisi al tiro. Percentuali da rivedere, da rivedere le scele di Haliburton che è l'uomo in più degli Usa che a metà quarto volano sul +13 (31-18). Strada in salita, molto in salita. E ancora di più quando a 3'35'' dall'intervallo l'Italia viene doppiata (18-36). E poco cambia negli ultimi minuti con i grandi favoriti del Mondiale che non concedono nulla con le squadre che vanno al riposo lungo sul -22 (24-46).