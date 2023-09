Mondiali: l'Italia vince ed è tra le prime otto. Ancora tanta Ancona con Polonara e un super Pajola

MANILA - Di nuovo tra le grandi. Di nuovo vincente l'Italia dei canestri. Di nuovo importanti i giocatori di Ancona con Polonara utile anche se poco preciso, superba invece la prova di Pajola. E così dopo 25 anni l’Italia torna nelle magnifiche 8. E ora viene il bello perchè da martedì si giocherà per le medaglie. Con una coincidenza incredibile: anche nel 1998 al torneo iridato in Grecia, pure a Manila, nelle Filippine il pass per i quarti arriva grazie ad un successo su Portorico. Punteggio finale 73-57 per gli azzurri che martedì si giocheranno l’accesso alle semifinali dove troveremo la vincente della sfida tra Usa e Lituania.

COSI' GLI AZZURRI: Ricci 15, Datome 11, Fontecchio 12 (+12 rimbalzi), Tonut 15, Spissu 8, Severini 3, Spagnolo, Procida 2, Melli 7 (+12 rimbalzi), Diouf n.e., Pajola (9 assist), Polonara.