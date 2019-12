La finale di Coppa Porto d’Ascoli e Fossombrone si giocherà al "Bianchelli" di Senigallia

ANCONA - Si giocherà allo stadio "Goffredo Bianchelli" di Senigallia la finale di Coppa Italia Eccellenza: lo ha ufficializzato il Comitato regionale della Figc. Ad affrontarsi in finale, mercoledì 15 gennaio alle 20, saranno Porto d’Ascoli e Fossombrone, che in semifinale hanno eliminato Anconitana e Fabriano Cerreto. Verranno disputati due tempi regolamentari di 45’ ciascuno e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà a battere i tiri di rigore, in conformità all’art. 7 del Regolamento di Giuoco. Ultimo aggiornamento: 12:46





