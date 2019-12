Altri gol pesanti in Coppa con Anconitana-Porto d'Ascoli e Atletico Ascoli-Civitanovese

ANCONA - Due semifinali di ritorno per la Coppa Italia d’Eccellenza e le gare di ritorno dei quarti per la Coppa di Promozione. Altro mercoledì di gol nei dilettanti con sei partite da seguire. Ai livelli più alti domani si giocano alle 14.30 Fabriano Cerreto-Fossombrone a Sassoferrato e alle 18.30 Porto d’Ascoli-Anconitana: si riparte rispettivamente dallo 0-0 e dal 2-2 dell’andata, i gol in trasferta valgono doppio, previsti due supplementari di 15 minuti ciascuno o anche i rigori in caso di parità di punteggio e di reti dopo i due incontri. Si stabiliranno le finaliste che poi si affronteranno mercoledì 15 gennaio in campo neutro, la cui vincente sarà qualificata alla fase nazionale: in palio una promozione in D dopo aver affrontato una squadra umbra nel primo turno di andata e ritorno e altre cinque partite tra quarti, semifinali e finale.



Quattro le sfide di Coppa Italia Promozione: si inizia alle 19 con Chiesanuova-Loreto (0-2 all’andata), alle 20 Barbara-Gabicce Gradara sul neutro di Ostra Vetere (0-0 all’andata), alle 20.30 Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro (1-2 all’andata) e sopratutto Atletico Ascoli-Civitanovese (1-1 all’andata): si sfidano prima e seconda in classifica del girone B con gli ascolani ancora imbattuti in stagione e i rossoblù sempre in gol finora sia nelle 12 partite di campionato che nelle 5 di Coppa. Anche qui, a parità di punti e gol segnati, ci saranno supplementari ed eventuali rigori per stabilire le quattro squadre che accederanno alle semifinali, previste mercoledì 12 febbraio e mercoledì 4 marzo sempre in gare di andata e ritorno.



Coppa Italia Eccellenza semifinali gare di ritorno: Fabriano Cerreto-Fossombrone (ore 14.30 a Sassoferrato, 0-0 all’andata), Porto d’Ascoli-Anconitana (ore 18.30, 2-2 all’andata).



Coppa Italia Promozione quarti di finale gare di ritorno: Barbara-Gabicce Gradara (ore 20 a Ostra Vetere, 0-0 all’andata), Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro (ore 20.30, 1-2 all’andata), Chiesanuova-Loreto (ore 19, 0-2 all’andata), Atletico Ascoli-Civitanovese (ore 20.30, 1-1 all’andata) Ultimo aggiornamento: 13:30





© RIPRODUZIONE RISERVATA