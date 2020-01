Italservice a Massa per inseguire anche le final four di Coppa Divisione

PESARO - Sfida al Città di Massa, in palio i quarti di finale della Coppa Divisione. L’Italservice oggi alle 18 scende in campo in Toscana sul campo della squadra di Serie A2, quarta in classifica nel girone A. È una partita secca ed è la penultima tappa in vista delle final four, in programma a fine febbraio con sede da stabilire in base alle qualificate. Le altre partite degli ottavi sono state già disputate, i pesaresi recuperano oggi per i rinvii causati a novembre dagli impegni di Champions League. Si conosce già anche l’avversaria del prossimo turno: chi vince tra Città di Massa e Italservice sarà ospite della L84, squadra piemontese che segue di una posizione proprio i toscani in classifica nel campionato di A2.



Sulla carta i pesaresi sono nettamente favoriti, ma la Coppa Divisione nasconde sempre delle insidie. Basti pensare ai quarti dell’anno scorso, quando l’Italservice dovette soffrire parecchio per avere la meglio della Sandro Abate, allora in A2, poi promossa in A al termine della stagione e quest’anno terza in massima serie al giro di boa. Per l’Italservice si tratta dell’ennesimo turno infrasettimanale consecutivo. un tour de force di gare e di trasferte che prosegue senza freni da ottobre. L’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere e avanzare per arrivare in fondo ad ogni competizione, anche in quella Coppa Divisione sfuggita solo in finale l’anno scorso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA