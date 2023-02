Falconara, rinchiuso ai domiciliari nasconde cocaina e hashish in un trofeo: tradito dall'odore

FALCONARA - Il controllo di routine gli costa un nuovo arresto, dopo che i carabinieri giunti in casa sono colpiti dall'inconfondibile odore dell'hashish.

I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato un ventunenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e cocaina. Tutto nasce da un controllo di ruutine al giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari e dall'ettenzione dei militari catturata dall'odore di hashish che hanno portatato alla perquisizione della casa. I militari hanno trovato 32 dosi di hashish (per 36 grammi circa) ed una di cocaina (0.3) nascosti in una coppa, oltre ad un bilancino, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Nuovo arresto e nuove accuse per il giovane.