FERMO Pagliari inventa, Bruniera getta via le dichiarazioni della vigilia («Dobbiamo fare i conti con tre gare ravvicinate») chiedendo gli straordinari a titolari forse troppo stanchi, e la Recanatese espugna il Recchioni grazie al guizzo di un Giampaolo imprendibile. Primi punti per i leopardiani, torna sulla terra la Fermana in down rispetto alle ultime uscite. Materiale per riflettere. Stavolta lo scherzetto del modulo lo fa l’allenatore giallorosso: è 3-5-2 con Ricci scudiero dell’ex Ferrante, in porta ci va Meli stavolta sicurissimo.



L’avvio



Il ritmo in avvio è blando e le fatiche si fan sentire. Nel girone B, i primi 45’ delle cinque gare in programma alle ore 18.30 registrano una sola rete. E se il gol al Recchioni ritarda è solo per le prodezze del numero uno di casa Borghetto. La Recanatese, infatti, sfrutta le indecisioni in costruzione dei locali e si presentano due volte a tu per tu: l’estremo veneto, in entrambe le occasioni, è spettacolare. Al 19’ era stato Spedalieri ad appoggiare timido per Fontana che, pressato da Carpani, aveva perso il pallone in zone non consone: provvidenziale Borghetto con il polso su Giampaolo. Portiere in versione superman pure un secondo prima dell’intervallo, quando Montini perde l’ennesimo pallone, la squadra non si muove in sincronia e Giampaolo ha il tempo per invitare Carpani all’ultimo ballo: clamorosa la parata del numero uno canarino a deviare impercettibilmente un rasoterra vicino al palo. In mezzo, qualche tentativo velleitario del sempre vivo Curatolo della Fermana e un giallo a Padella, costretto ad atterrare Giampaolo a campo aperto. Ammonizione solare, e se il permissivo Ubaldi di Roma Uno estrae il cartellino significa proprio che è meritato.



La ripresa



Nella ripresa lo squillo della Fermana arriva finalmente con Montini, sinistro da fuori sporcato. Dopo l’ora di gioco Meli dimostra che a volte serve pure una sparata in avanti: spizzata di Melchiorri per Giampaolo che punta tutti e da fuori indovina il mancino giusto vicino al palo. È il gol decisivo. Al 70’ uno dei rari spunti gialloblù: Giandonato per Pistolesi che pesca a rimorchio a centro area Montini, sciagurato nella conclusione di prima. La Fermana tenta il forcing che si conclude però al 90’ con il mancato fischio di Ubaldi: nessun rigore sullo strattone di Longobardi al neoentrato Grassi.



Fermana - Recanatese 0-1

FERMANA (3-4-1-2) Borghetto 7.5; Spedalieri 5, Padella 5.5 (46’st Semprini sv), Calderoni 6; Laverone 5 (1’st Eleuteri 6), Fontana 5 (40’st Pinzi sv), Giandonato 6, Pistolesi 6.5 (34’st Santi sv); Misuraca 6; Montini 5.5, Curatolo 5.5 (34’st Grassi 6) (A disp: Mancini, Furlanetto, Fort, Tilli, Scorza, Vessella, Biral, Palmucci, Benkhalqui) All: Bruniera 5

RECANATESE (3-5-2) Meli 6.5; Ricci 6.5, Ferrante 7, Veltri 6; Senigagliesi 6.5 (33’st Quaquarelli sv), Morrone 6.5 (33’st Raparo sv), Prisco 6.5 (44’st Gomez sv), Carpani 6.5, Longobardi 7; Melchiorri 6 (46’st Ferretti sv), Giampaolo 7.5 (33’st Sbaffo sv) (A disp: Tiberi, Mascolo, Lipari, Egharevba, Marinacci, Canonici, Peretti) All: Pagliari 7

ARBITRO Ubaldi di Roma Uno 6

RETE 13’st Giampaolo

NOTE ammoniti Padella, Veltri, Fontana, Giampaolo, Sbaffo; spettatori 1.200 circa