FERMO La Fermana di mister Protti cercherà stasera di far pace in quel di Perugia. Intanto il tecnico, confermato in panca, è stato lasciato tranquillo ieri alla vigilia dell’infrasettimanale. Di fronte ai microfoni, com’è giusto che fosse, si è presentato il direttore sportivo Massimo Andreatini che ha fatto un po’ il restauratore, lui che ha voluto fortemente tenersi il tecnico. «Il mister è stato riconfermato e fortemente voluto dallo spogliatoio», ha provato a raccontare.



Paponi non convocato

Intanto la prima notizia l’ha fornita l’elenco dei convocati. Daniele Paponi, infatti, non fa parte dell’elenco: l’attaccante epurato proprio a causa del bisticcio con Protti? Un monito per tutti. E’ chiaro che la profonda delusione nel derby con la Vis Pesaro di sabato sera ha lasciato delle scorie importanti. Protti sul punto di essere esonerato? «Lunedì pomeriggio sono circolate informazioni infondate - ha voluto sottolineare Andreatini -. Io non ho mai messo in discussione l’operato di Stefano Protti, i giocatori nemmeno, dunque non so da dove siano uscite certe voci. Sono certo che i rumors verranno rispediti al mittente coi fatti e con le prestazioni, già a partire da Perugia». Sì, però non si può affermare che gli asini volano... Cos’è accaduto negli ultimi due giorni? «Dopo la sconfitta con la Vis c’è stato un confronto con lo staff e con i calciatori, come è normale che sia quando le cose non vanno bene - ha continuato il ds -. Abbiamo valutato il percorso che stiamo facendo e la situazione che si è venuta a creare dopo la sconfitta, un passo falso pesante. Potevamo avere un risultato diverso e essere soddisfatti, è arrivata una giornata storta che può accadere. Non ci dimentichiamo da dove arriviamo, questa Fermana nell’ultimo mese ha vinto a Recanati, ha perso a Cesena all’85’ e ha fatto una gara sbagliata con la Vis. Al Manuzzi, solo sette giorni prima, avevamo subito il giusto contro la corazzata del girone e che chiude sempre le partite nel primo tempo. Ho così guardato il bicchiere mezzo pieno, sono positivo di natura. Chiaramente dovevamo analizzare alcune situazioni venutesi a creare nella partita e nel dopopartita, quello sì». E a quanto pare ha pagato Paponi. Per sempre o solo per stavolta? Lo scopriremo probabilmente sabato in vista di Fermana-Spal di domenica alle ore 14. Ma adesso attenzione solo al Perugia.

«Leggo cattiverie»

«Con il Perugia sono soltanto altri tre punti in ballo, abbiamo soluzioni valide da adottare con coraggio e umiltà - ha ripreso Andreatini -. Tanti infortuni? Ho letto in qualche testata dei recuperi lunghi, da crociati anteriori, in realtà il nostro infortunio più grosso è quello di Tommaso Fontana a cui faccio un grande in bocca al lupo perché ha uno strappo importante agli adduttori (stagione finita come avevamo scritto, ndr). Giandonato è già nella via del recupero, sarà in campo in venti giorni e non nei due mesi che ho letto, non so il perché. A volte vedo cattiverie gratuite. Spedalieri è sulla via del recupero, il ragazzo oggi ha fatto il suo ultimo esame strumentale e sta facendo rieducazione in piscina e potenziamento. Malaccari ha eco di controllo e potrebbe tornare in campo presto».