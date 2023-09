FANO E’ corsa immediatamente ai ripari l’Alma, che non appena ha appreso la gravità dell’infortunio rimediato dal portiere titolare Guido Guerrieri si è gettata a capofitto alla ricerca di un valido sostituto ed in poche ore è riuscita a riportare a Fano Aniello Viscovo. L’involontario scontro di gioco di giovedì con un difensore della Juniores granata, avvenuto nel collaudo in famiglia al Mancini, ha infatti procurato a Guerrieri tre importanti fratture nella zona dello zigomo. Era ciò che si temeva prima di ricevere l’esito della Tac effettuata dal ventisettenne romano, che sarà costretto a sottoporsi ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale con l’applicazione di una placca.



Subito sul mercato



I tempi stimati per il recupero si attestano nell’ordine dei 2-3 mesi, motivo per il quale, su impulso del tecnico Marco Scorsini, il club del patron Mario Alessandro Russo è tornato in fretta sul mercato per reperire prontamente un altro affidabile numero uno. Con le liste di trasferimento tra società chiuse, si poteva però pescare unicamente tra gli svincolati. La candidatura di Viscovo ha preso ben presto quota, grazie anche a conoscenze personali. Questo perché il ventitreenne gigante campano aveva già difeso la porta fanese nelle ultime due stagioni in C, collezionando complessivamente 51 presenze. C’era lui tra i pali nelle 4 sfide playout affrontate dall’Alma, che si salvò nel 2020 a spese del Ravenna vincendo 1-0 e 2-0 e retrocesse invece nel 2021 contro l’Imolese pareggiando 0-0 ed 1-1. Nelle due annate successive, ancora in Lega Pro, Viscovo è stato poi schierato 21 volte dall’AZ Picerno, giunto decimo in classifica, e 11 dal Giugliano, dodicesimo. A Fano nell’estate del 2019 approdò reduce dal trionfo in D con l’Avellino, in prestito dal Crotone. Per consentirgli di unirsi subito al gruppo mister Scorsini ieri aveva spostato l’inizio dell’allenamento alle 16.30, orario in cui si è affacciato allo stadio risalendo in macchina dalla Campania. Pur avendo rescisso il contratto lo scorso 31 luglio Viscovo aveva continuato ad allenarsi col Giugliano, dal quale si era praticamente congedato in campo all’ultima giornata dello scorso campionato datata 23 aprile. Chiuse proprio a Crotone, dove era cresciuto calcisticamente fino a ricoprire il ruolo di terzo in A, perdendo 3-1 contro la formazione guidata da Lamberto Zauli.



Il secondo esordio



Stamattina svolgerà la seduta di rifinitura coi nuovi compagni e domani farà il suo secondo esordio coi fanesi, un battesimo di fuoco davanti agli oltre 6 mila spettatori annunciati sugli spalti del Riviera delle Palme per il derby con la Samb. Altrimenti, complice la perdurante indisponibilità del 2002 Alberto Olivieri, ci sarebbe stato il debutto assoluto del 2006 Filippo Bellucci. La notizia dell’ingaggio di Viscovo ha rincuorato i tifosi dell’Alma, che, sempre in attesa di ricevere l’ufficialità dello 0-3 a tavolino col Fossombrone, avranno la possibilità di acquistare entro le 19 di oggi al Bar Giolla, al Polvere di Caffè e da Prodi Sport il biglietto per il settore ospiti.