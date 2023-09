FANO E’ l’infortunio accaduto ieri al portiere Guido Guerrieri a tenere in apprensione l’Alma a pochi giorni dal derby con la Samb, ovvero la società dove il ventisettenne romano ha giocato nella scorsa stagione. L’estremo difensore plasmatosi nella Lazio ha subito una ginocchiata all’altezza di uno zigomo in un fortuito scontro con un giocatore della Juniores granata, che tra l’altro era in squadra con lui nel test infrasettimanale disputato al Mancini. Per alzare il livello dell’allenamento il suo tecnico Marco Scorsini lo aveva infatti piazzato tra i pali della formazione U19 di Marco Teodori, che invece aveva “prestato” il 2005 Pasquale Trilicoso a Gianluca Urbinati e compagni.



Emergenza in porta



Nell’impatto Guerrieri non si è procurato lacerazioni, però è apparso un po’ stordito e così ha immediatamente abbandonato il galoppo in famiglia raggiungendo di lì a breve il vicino ospedale Santa Croce per sottoporsi a degli accertamenti. La speranza è, ovviamente, che dall’esito della Tac non emergano fratture. Il suo posto è stato nel frattempo preso dal 2006 Filippo Bellucci, che nelle prime tre gare di campionato ha svolto il ruolo di dodicesimo essendo da quasi un mese fermo ai box per problemi fisici il 2002 Alberto Olivieri. Era stato invece ceduto in prestito a ridosso della chiusura del mercato dei dilettanti il 2005 Andrea Tommasino, mandato a farsi le ossa alla Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra nel girone G una volta deciso di puntare su un over in porta. Per la cronaca, coi sardi Tommasino ha disputato due partite sue tre collezionando una sconfitta per 4-2 col Sassari Calcio Latte Dolce ed un pareggio per 2-2 con l’Ischia. La rinuncia forzata a Guerrieri costituirebbe insomma una vera iattura per i fanesi, specialmente considerando che al Riviera delle Palme l’Alma troverà un’autentica bolgia oltre che una delle principali pretendenti alla promozione in C. Per mister Scorsini è un altro motivo di preoccupazione in aggiunta a quelli legati all’attacco, visto che a San Benedetto del Tronto sarà privo dell’esperto Ettore Padovani, del 2003 Giuseppe Serges e del 2004 Giacomo Brunetti.



Sorpresa Padovani



Di positivo c’è che Padovani è stato gettato nella mischia nei 20’ finali di ieri, a conferma del fatto che stesse cercando di spingere per tornare effettivamente disponibile ad un anno oramai dalla rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Mercoledì aveva già preso parte alla partitella a ranghi misti alla Trave, risolvendola con un suo gol. Assieme al trentaquattrenne attaccante aquilano sono stati inseriti in corso d’opera anche il neo granata Manuel Cannavaro, impiegato a centrocampo, ed il 2003 Mattia Carnevali, punta ancora in prova, mentre sul fronte opposto è subentrata l’Under 17 di Luca Spendolini. Ad assistere alla sgambatura c’era il responsabile del settore giovanile fanese Omar Manuelli, dal suo insediamento sempre in stretto contatto con Scorsini. «Sono contento dell’avvio di stagione della nostra Juniores, anche perché è cambiato allenatore col passaggio di mister Rondina al fianco di Scorsini in prima squadra ed anche tanti giocatori – spiega Manuelli, che domani pomeriggio alla Trave farà da spettatore alla gara interna della Juniores con la Fermana -. Alla prima giornata ha vinto 2-1 col Fossombrone, mentre sabato scorso ha pareggiato 2-2 a Notaresco. E si è fatta valere a dispetto dell’anno in meno che hanno quasi tutti i nostri ragazzi rispetto agli avversari, perché i nostri sono perlopiù 2006. Nonostante le vicissitudini estive siamo ripartiti bene, cercando anche di alzare ulteriormente l’asticella. Anche tra i 2007 ed i 2008 abbiamo prospetti interessanti, da seguire con attenzione in prospettiva futura».



Qui Samb



Tra i rossoblù è scontata l’assenza del centrale difensivo Luca Sbardella, per colpa dello stiramento alla coscia sinistra rimediato nelle battute iniziali del 2-2 di domenica scorsa ad Avezzano. A quanto pare lo dovrebbe sostituire Leonardo Pezzola, il 2002 di scuola Empoli chiamato ad avvicendarlo a freddo contro i biancoverdi marsicani.