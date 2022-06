Calendario Serie A 2022/23, la nuova stagione del campionato è già iniziata

Nasce la nuova Serie A. Tra gironi asimmetrici, quattro giornate da disputare con il mercato estivo ancora aperto e stop a metà stagione per i Mondiali in Qatar, si alza ufficialmente il sipario sul calendario del prossimo campionato. La prima giornata di campionato è stata sorteggiata in dirette televisiva e streaming, eccola: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli, Juve-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Empoli. Abbiamo seguito insieme a voi la diretta dell'evento, con tutti i dati della prossima stagione che inizierà, lo ricordiamo, il prossimo 14 agosto 2022.

La diretta del sorteggio dei calendari di Serie A 2022/23

12:49 Ed ecco l'ultima giornata di campionato

12:44 Le date da segnare per i tifosi di Juventus e Napoli

12:38 Gli scontri diretti del campionato riassunti nella grafica della Lega

12:34 Ecco il calendario della Serie A 2022/23 aggiornato live

12:28 Ecco il derby della Capitale

12:27 Sorteggiati i derby di Torino

12:24 Ecco la settimana giornata del campionato

12:23 La sesta giornata di campionato

12:22 Il sorteggio ci porta alla quinta giornata di campionato, prima della sosta a mercato finito.

12:21 La quarta giornata sarà il primo infrasettimanale del campionato

12:20 Terza giornata con due big match: Juve-Roma e Lazio-Inter

12:19 Sorteggiata la seconda giornata di campionato

12:18 Sorteggiate le giornate del derby di Milano

12:16 Ecco la prima giornata di campionato: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli, Juve-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Empoli

12:14 E' iniziato il countdown per il nuovo calendario della Serie A

12:12 Presentato il nuovo pallone "Orbita" della Serie A firmato dal partner tecnico Puma

12:10 Casini, presidente della Lega Serie A, è soddisfatto dei numeri dello scorso anno: «Il nostro campionato, quello dello scorso anno, è stato allo stesso livello della Premier League. Soprattutto per le emozioni dell'ultima giornata. Peccato aver perso il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria»

12:08 Vengono spiegati i criteri con i quali si formeranno le giornate del campionato di Serie A 2022/23

12:05 Pazzini, in studio, trasmette la sua emozione da ex calciatore: «È sempre bello vedere formarsi le giornate del campionato che verrà»

ore 12:04 Dallo studio della diretta televisiva, il via al collegamento per il sorteggio dei calendari della Serie A 2022/23

Le date del campionato di Serie A

Si partirà nel weekend del 13-14 agosto, con ben quattro giornate che si disputeranno entro la fine del mese. Saranno quattro i turni infrasettimanali e ci saranno invece due pause per le nazionali (a fine settembre e a fine marzo) ma la novità principale riguarda appunto lo stop per i Mondiali: la Serie A giocherà l'ultima giornata il 13 novembre, con la pausa che quindi inizierà il 14 novembre con il campionato che ripartirà poi ufficialmente il 4 gennaio 2023. Confermato, inoltre, inoltre il calendario asimmetrico, con le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata. Il campionato finirà il 4 giugno 2023.

Calendario, i vincoli del sorteggio

La Lega ha reso noti i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione delle partite. Tra i criteri, è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana. Inoltre, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. La Lega ha previsto che non potranno essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali, così come non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata. Infine, le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio e Roma) e le società partecipanti alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee. In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, la Lega ha tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

