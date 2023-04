Lube-Verona, serve un altro pieno per completare la rimonta e volare in semifinale

CIVITANOVA - Il tutto per tuutto. La partita per completare la rimonta, la sfida per correre in semifinale. E' sabato, è il giorno della bella per la Lube Civitanova che alle 18 all’Eurosuole Forum sfida per la quinta volta la WithU Verona.

E' la partita della verità, dopo il match di stasera chi vince potrà brindare e guardare avanti pensando alla semifinale, chi perde non andrà in vacanza ma continuerà il non esaltante viaggio nei i playoff per il quinto posto.

Grande attesa in tutto l'ambiente: di sicuro al palasport ci saranno ameno 3.500 spettatori ma c'è anche chi confida nel tutto esaurito con il popolo della Lube pronto a scantenarsi per aiutare Anzani e compagni nella sfida decisiva.

Quanto alle questioni tattiche la Lube ripartirà dalla novità introdotta da Blengini, con Zaytsev in ricezione, scelta cha ha cambiato la serie dando stabilità, palloni migliori a De Cecco ed evitando che Nikolov continuasse ad essere bersagliato dagli avversari. Al 19enne sempre Mvp dopo la variazione, scatenandosi in attacco e al servizio, il compito di guidare la squadra in attacco. Servirà anche il contributo di Yant.