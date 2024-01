Cinque anni di calvario (e 24 anni di Daspo) per otto tifosi dell'Ascoli. Reato non commesso: sono stati tutti assolti

ASCOLI Dopo 5 anni di calvario, otto tifosi dell'Ascoli (sette ragazzi e una ragazza), sono stati oggi assolti dal giudice, per non aver commesso il fatto nel processo a loro ascritto per ciò che accadde nel 2018. Nel frattempo hanno già scontato il Daspo per 24 anni complessivi.

I fatti

Il 27 Dicembre 2018 la Polizia fermò nei pressi di Termini Imerese un minivan con i tifosi ascolani che si stavano recando a Palermo per sostenere l'Ascoli in trasferta. Durante la perquisizione del furgone furono rinvenute e sequestrate solamente delle torce (articolo di libera vendita e libero trasporto) ma il provvedimento scattò comunque.