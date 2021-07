I campionati di Eccellenza e Promozione scatteranno il 12 settembre, fissati i termini per le iscrizioni

ANCONA - Il Comitato Regionale della Figc ha diramato le linee guida per la stagione 2021/22 che partono con le prime scadenze delle iscrizioni che per l’Eccellenza e la Promozione vanno dal 7 alle ore 19 del 23 luglio, mentre per Prima, Seconda Categoria e Juniores Regionale vanno dal 7 alle ore 19 del 30 luglio. I primi calci ci saranno il 5 settembre con la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, mentre la settimana successiva inizieranno i campionati per le prime due categorie. Sempre il 12 settembre ci sarà l’inizio della Coppa Marche di Prima e Seconda Categoria, i cui campionati partiranno il 26 settembre insieme a quelli della Juniores Regionale ed Eccellenza Femminile. Il Consiglio Direttivo ha poi ribadito che per l’eventuale completamento dell’Eccellenza ci saranno dei ripescaggi solo se l’organico dopo le iscrizioni sarà inferiore a 16. Allo stato attuale le squadre aventi diritto, con il Porto d’Ascoli che ha salutato la compagnia, sono 18, compreso il Porto Sant’Elpidio sceso dalla Serie D e senza più l’Anconitana, tornata in C grazie al Matelica. Ergo: ecco il paventato numero 17 che esce di nuovo e che solo l’eventuale ripescaggio del club elpidiense potrà cancellare.

