Calcio e scommesse, Corona rilancia: «Coinvolti giocatori e pure procuratori. Non parliamo poi della Serie B»

ROMA Non si ferma l'inchiesta sul caso scommesse nel calcio italiano e in Serie A fatta emergere da Fabrizio Corona nei giorni scorsi e in pieno sviluppo. Lo stesso Corona, tornato a parlare sul Corriere della Sera, ha annunciato nuovi nomi (dopo quelli di Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalewski) di presunti scommettitori - ai calciatori professionisti è fatto divieto, a maggior ragione su piattaforme illegali - senza escludere anche altre figure: «Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine. La fonte? Lo zio di un ex calciatore dell'Inter di Mourinho».

Trema anche la Serie B

Calciatori di primo piano, ma anche Serie B come afferma lo stesso Corona: «Sono coinvolti altri che giocano in Nazionale e pure dei presidenti. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della Serie B».