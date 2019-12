Bayer Leverkusen-Juventus 0-2, apre Cristiano Ronaldo e chiude Higuain

LEGGI LA CRONACA

La Juventus espugna Leverkusen grazie ai gol, arrivati entrambi nella ripresa, di Cristiano Ronaldo, al suo secondo centro stagionale nella massima competizione europea, e di Higuain. La squadra di Sarri, alla quinta vittoria consecutiva in Champions, chiude il girone D da prima in classifica con 16 punti. Atletico Madrid che, in virtù della vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca, sale a chiude a quota 10 e finisce secondo. Bayer Leverkusen in Europa League con 6 punti.