Via alla Supercoppa, Fabriano, Ancona e Civitanova partono forte

ANCONA - Tornano finalmente in campo per una manifestazione ufficiale le squadre di basket di serie B, impegnate nella Supercoppa, intesa comunque come un semplice rodaggio in vista del campionato, che dovrebbe iniziare, se tutto andrà bene, solo il 15 novembre. Sabato erano in programma tre partite che riguardavano le squadre marchigiane, questi i risultati

Computer Gross Empoli-Ristopro Fabriano 47-62

Luciana Mosconi Ancona-Decathlon Montegranaro 63-48

Rossella Civitanova-Giulia Basket 87-56

Domenica alle 18 si svolgerà l'ultima partita con squadre marchigiane, il derby tra la The Supporter Aurora Jesi e la Goldengas Senigallia, anche questo a porte chiuse. Gli jesini ieri hanno comunicato il grave infortunio di Nelson Rizzitiello, che era appena rientrato a Jesi. Il giocatore di origine argentina ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba sinistra.

