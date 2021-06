La Ristopro vince ancora e adesso è ad un passo dalla Serie A2

CERRETO D'ESI - Un'altra nettissima vittoria, stavolta con il punteggio di 86-57, per la Ristopro Fabriano nella finale dei playoff promoziome contro la Gesteco Cividale. I fabrianesi ora conducono per 2-0 nella serie decisiva per accedere alla categoria superiore basterà che vincano una delle prossime tre partite in programma, che ovviamente si giocheranno solo se sarà Cividale ad invertire il trend, mentre nelle Marche sperano che per chiudere i conti sia sufficiente la prossima sfida, in programma venerdì sera in Friuli. La Ristopro in gara-2 è stata sempre in vantaggio, sospinta questa volta non solo da Radonjic e da 225 impagabili tifosi, ma soprattutto da un superbo Cassar. Il pivot maltese alla fine ha messo insieme 28 punti e 10 rimbalzi, per una valutazione complessiva di 29.

