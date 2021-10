Marchigiane, che brutta partenza in Serie B, vince solo l'Aurora Jesi

ANCONA - Partenza peggiore non ci poteva essere nel campionato di basket di Serie B per le squadre marchigiane. infatti quattro delle rappresentantio della region e hanno perso e una sola ha vinto, circostanza davvero inevitabile visto che era in programma un derby.

L'unica ad imporsi è stata la The Supporter Jesi, che ha dominato a Porto San Giorgio contro la Sutor Montegranaro, imponendosi con un eloquente 75-47. oltre ai veregrensi ad uscire sconfitte dalle altre sfide sono state la Goldengas Senigallia, in casa con il Roseto (64-69), la Virtus Civitanova, che è stata battuta dal Giulianova per 65-59, e la Luciana Mosconi Ancona, che a Faenza ha incassato un 77-64 maurato soprattutto a causa dei soli 7 punti segnati nel terzo quarto. Insomma la prima giornata ha espresso un verdetto negativo per tutte le marchigiane tranne Jesi, per fortuna il tempo per rifarsi è ancora tanto, ma in particolare la Sutor dovrà cercare di raddrizzare subito la rotta, visto anche che nel girone sono segnalate molte corazzate conto cui sarà molto difficile fare punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA