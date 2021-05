Playoff e playout: le cinque squadre marchigiane vanno tutte a gara-4

ANCONA - Tre vittorie e due sconfitte per le squadre marchigiane impegnate nei playoff e nei playout del campionato di basket di Serie B. tutte le sfide che le riguardano vedranno lo disputa di gara-4, domenica pomeriggio 23 maggio, ecco i singoli risultati delle partite valide per gara-3.

Goldengas Senigallia-Basket Taranto 75-101 (1-2 nella serie) I pugliesi restituiscono alla Goldengas lo sgarbo di martedì e tornano in vantaggio, domenica di giocherà di nuovo a Senigallia

Sant'Antimo-Ristopro Fabriano 78-86 (1-2) Prova autorevole dei biancoazzurri in campania, sempre trascinati da un sotuoso Radonjic. Nel finale il Sant'Antimo si riavvicina ma non basta, ed ora la Ristopro ha il match ball, anzi ne ha due.

Luciana Mosconi-Frata Nardò 78-77 (1-2) La squadra anconetana si impone con un grande Centanni al Nardò e annulla il primo match ball dei pugliesi. domenica si replica al palascherma di Ancona e a questo punto i dorici possano crederci.

The Supporter Jesi-Sebastiani Rieti 68-67 (1-2) Grande prova di orgoglio dell'Aurora, che supera nel finale il Rieti e riapre la serie dei quarti di finale con pieno merito.

Rennova Teramo-Rossella Civitanova 79-51 (1-2) Scena muta della squadra di Foglietti che, in vantaggio per 2-0, si prende una serata di libertà contro un Teramo all'ultima spiaggia. Domenica ci vorrà un'altra Virtus, per chiudere i conti e conquistare la salvezza, infatti qui, e solo qui, si parla di playout e non di playoff.

