Ancona e Civitanova iniziano bene il 2021, Sutor ancora ko

ANCONA - Solo tre delle sei squadre marchigiane partecipanti al campionato di basket di Serie B sono scese in campo nella quinta giornata, la prima del nuovo anno. Ad Ancona la Luciana Mosconi ha conquistato una bella vittoria in rimonta, ai danni della Rennova Teramo. Protagonista il pugliese Leggio, autore di 32 punti per i dorici, che alla fine si sono imposti per 91-88. Tirato e convluso invece il derby di Montegranaro, dove la Sutor ha solo sfiorato la prima vittoria del campionato, sconfitta dalla Rossella Civitanova per 60-58. Gli ospiti erano privi del play Andreani ma anche la squadra di casa ha dovuto fare a meno di Ciarpella e Stanzani, due giocatori da quintetto.

Sono rimaste invece alla finestra la Goldengas Senigallia, la ristopro Fabriano e la the Supporter Jesi. I miseni non hanno poturo affrontare Padova, vittima di una pioggia di contagi Covid, stesse motivazioni per il rinvio del derby Jesi-Fabriano, che potrebbe essere recuperato mercoledì 13, se la situazione sanitaria dell'Aurora Jesi non peggiorerà ulteriormente. tutte e sei le squadre marchigiane dovrebbero comunque scendere in campo domenica 10, per le partite della sesta giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA