La Ristopro Fabriano vince ancora e va alla bella, alla Sutor resta l'ultima chance

ANCONA - Vincendo a San Vendemiano per 69-63 in gara 4 di semifinale dei playoff promozione del campionato di Serie B, la Ristopro Fabriano ha riequilibrato la situazione che la vedeva sotto per 2-0 e ha conquistato il diritto a disputare la bella, mercoledì 9 giugno a Cerreto d'Esi (ore 19.30) I fabrianesi hanno vinto una partita tesa e piena di alti e bassi, con tanti errori da entrambe le parti, ma alla fine si sono imposti con merito, sospinti questa volta dal pivot maltese Kurt Cassar, che ha segnato 18 punti e preso 15 rimbalzi.

Nei playout salvezza invece la Sutor Montegranaro è stata sconfitta in casa dalla Vega Mestre per 62-56. I veneti, che erano già in vantaggio per 2-0 nella serie, hanno così conquistato la salvezza, alla squadra marchigiana resta un'ultima chance, ma per sfruttarla i gialloblù di coach Ciarpella dovranno vincere la serie contro la Rennova Teramo. Chi la perderà retrocederà in Serie C

