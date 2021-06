La Sutor vince a Teramo e va sull'1-0, intanto la Ristopro comincia la finale per la A2

TERAMO - La Sutor Montegranaro ha vinto per 76-70 gara-1 di finale playout sul campo della Rennova Teramo, in pratica un vero spareggio salvezza al meglio delle cinque partite, che vede i gialloblù di Montegranaro lottare anche contro il fattore campo, che è dalla parte degli abruzzesi. Partiti in svantaggio e scivolati fino a -11, i ragazzi di Cirapella hanno disputato un bellissimo secondo tempo rimontando e giovandosi del nervosissmo della squadra di casa, che ha smarrito ogni sicurezza, mentre ai Sutorini le cose nel la ripresa sono riuscite con maggiore facilità. Bonfiglio è stato nettamente il migliore in campo, molto bravo anche Riva, ma tutta la squadra di Ciarpella ha saputo buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ota la Sutor conduce 1-0 nella sfida, lunedì gara-2, sempre a Teramo

Domenica alle 20.30 scende invece in campo la Ristopro Fabriano per gara-1 di finale playoff contro la Gesteco Cividale (si gioca al palasport di Cerreto d'Esi con 225 spettatori paganti ammessi). Per i biancoazzurri di Pansa si tratta della prima sfida decisiva per salire in Serie A2

