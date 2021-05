Goldengas strepitosa, Fabriano si riscatta, Civitanova vede la salvezza

ANCONA - Si sono disputate ieri sera le partite valide per gara-2 dei playoff promozione del campionato di basket di Serie B, ben quattro le squadre marchigiane in campo, mentre una quinta, la Rossella Civitanova, era impegnata in gara-2 dei playout.

Ecco come sono andate le cose per le nostre squadre

Taranto-Goldengas Senigallia 81-86 (1-1 nella serie). Clamoroso exploit della squadra di Ruini e Peverada, che con un ultimo quarto sensazionale (30-15) pareggia il conto con i pugliesi, che quest'anno avevano giocato 12 partite in casa, vincendole tutte. Ora gara-3 e gara-4 venerdì e domenica a Senigallia, con la possibilità di superare un turno che sembrava impossibile.

Sebastiani Rieti-The Supporter Jesi 75-69 (2-0) Una grande rimonta non è bastata alla The Supporter Jesi, che ha perso anche gara 2 pur uscendo a testa alta al cospetto della favoritissima Rieti. I laziali hanno dominato il primo tempo, arrivando ad oltre 20 punti di vantaggio, ma Jesi ha reagito bene sfiorando la clamorosa rimonta: 15 punti per Giacché.

Frata Nardò-Luciana Mosconi Ancona 81-66 (2-0) Un a partita a strappi per la Luciana Mosconi, che parte male, poi recupera, e infine si lascia nuovamente distanziare dalla forte Nardò. Adesso la sfida si sposta nell'insolita cornice del Palascherma di Ancona, dove la squadra di Rajla ha l'obbligo di vincere venerdì sera per allungare la serie e poi anche domenica la quarta partita, per poi sperare di giocarsi tutto nella bella. Ma contro i pugliesi non sarà facile vincere anche una sola partita

Ristopro Fabriano-Sant'Antimo 99-70 (1-1) La squadra di coach Pansa si riscatta prontamente con Sant'Antimo, guidando dall'inizio alla fine sempre con buon margine. Eccellente prova di squadra con ben sei giocatori in doppia cifra e Radonjic ancora una volta alla ribalta. Ora in Campania i biancoazzurri dovranno però vincere per forza, almeno una partita

Rossella Civitanova-Rennova Teramo 80-59 (2-0) La Rossella di coach Foglietti si conferma in buona vena e raddoppia il vantaggio su Teramo. Ora i civitanovesi sono a un passo dalla salvezza, ma dovranno andare a vincere almeno un confronto esterno in Abruzzo.

