La Ristopro risorge nei playoff e accorcia le distanze, Sutor sconfitta sul filo

SAN VENDEMIANO - Brillante riscatto, ma ancora insufficiente a radrizzare la situazione, per la Ristopro Fabriano, che nei playoff del campionato di basket di Serie b ha vinto 80-70 gara-3 a San Vendemiano ed ora è in svantaggio per 2-1 nella serie contro i veneti valida come semifinale per la promozione in Serie A2. La Ristopro, dopo una partenza ancora una volta timida, ha giocato un grande secondo quarto, andando anche a +14. Poi nella ripresa la rimonta inesorabile del San Vendemiano arrivava a portare le squadre in parità sul 70 pari. A quel punto il solito Radonjic (il migliore dei suoi con 29 punti) dava la classica frustata alla sua squadra e alla partita e per i veneti non c'era più nulla da fare. Gara-4 domenica, di nuovo a San Vendemiano, secondo match ball per i locali.

Nel frattempo nella semifinale playout la Sutor Montegranaro, ora sotto per 2-0 nella serie, è stata sconfitta per 81-73 sul campo della Vega Mestre, nonostante un ottimo Gallizzi (22 punti). Non tragga in inganno il risultato perché la Sutor è stata anche a lungo in vantaggio nel corso dell'incontro e all'inizio dell'ultimo minuto aveva solo due punti da recuperare, poi la necessità di recuperare e la stanchezza hanno giocato un brutto scherzo alla squadra di Ciarpella

Ultimo aggiornamento: 21:21

