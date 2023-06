Basket, Sambenedettese e Grottammare si fondono e sbattono la porta: «Andiamo a giocare in Abruzzo»

SAN BENEDETTO - Che succede nel mondo del basket di San Benedetto del Tronto? Succede che due squadre, in polemica con il comitato regonale Fip, prima si fondono e poi salutano le Marche per andare a giocare in Abruzzo, trasferendo tutta l'attività (senior, giovanile e minibasket). La Sambenedettese Basket ha richiesto la partecipazione al Campionato di Divisione Regionale 1 Abruzzo in un progetto unico con Grottammare Basketball. La Sambenedettese Basket ha ceduto il proprio diritto sportivo marchigiano di Serie C alla società Falconara Basket

Ma cosa è successo? Il comunicato suona un po' criptico, la decisione infatti arriva dopo "i noti fatti sui quali non proferiremo mai più parola". Ma se n'è prlato, e non poco, non troppo tempo fa. Il caso è scoppiato a fine aprile durante i playout di Serie D nella partita tra Civitanova e Grottammare, vinta dai locali con un tiro da tre allo scadere. Bomba, che secondo gli ospiti (che allegano documentazione fotografica che parrebbe dar loro ragione) sarebbe arrivata ben oltre la fine del tempo.

Non è il caso di dire dopo la sirena, perchè un guasto al tabellone non ha fatto partire l'avviso acustico di fine incontro. Furia in casa Grottammare con una nota di fuoco: "Investendo soldi e passione; abbiamo provato a restituire dignità alla pallacanestro nell’estremo sud delle Marche, dopo tanti anni di oblio, in un territorio probabilmente al di fuori dei confini regionali nella cartina geografica “appesa” negli uffici Fip in Strada Vecchia del Pinocchio, Ancona".

La società ha presentato immediatamente ricorso, chiedendo la ripetizione del match e minacciando poi quel che è avvenuto: "Grottammare Basketball e Sambenedettese Basket comunicano che, in caso contrario, sentiti anche i propri giovanissimi atleti ancora una volta vittime di tutto questo, si riserverà ogni azione in ogni sede sportiva e civile e qualsiasi forma di protesta compreso il ritiro dal campionato di serie D e da tutti i tornei di Fip Marche". Il ricorso è stato in effetti rigettato: Sambenedettese e Grottammare se ne vanno in Abruzzo sbattendo la porta.