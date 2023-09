ASCOLI «A Cremona non sarà facile, servirà la parte migliore di tutti noi. Dovremo dare il 120%, solo così potremo tornare a casa vincitori». L’Ascoli di William Viali è pronto per la battaglia dello Zini. Una partita dove, come ha scritto il patron Pulcinelli sul suo profilo social, servirà che ogni calciatore dia il 120%, per la forza dell’avversario e per uscire indenni da un confronto che si preannuncia interessante. E se la Cremonese è una squadra competitiva costruita per salire di categoria, l’Ascoli è comunque una squadra che può dire la sua in questo campionato basta solo saper aspettare questi ragazzi, aspettare che trovino la giusta intesa e che ognuno sia nella migliore condizione insieme a loro

APPROFONDIMENTI SERIE B Buchel e l'Ascoli si separano: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista



La necessità

La partita di questo pomeriggio non si preannuncia affatto facile e l’Ascoli deve comunque tornare a far punti il campionato è solo all’inizio e c’è tutto il tempo per poter rimediare, ma prima lo si fa e meglio è. Serve comunque dare fiducia alla squadra, dare fiducia al tecnico bando alle critiche. Perché questo Ascoli ha tutte le possibilità per poter disputare una grande partita ma soprattutto per tornare a vincere.

I convocati

Viali per questa trasferta lombarda ha portato con sé 23 giocatori. C’è anche Fabrizio Caligara che evidentemente ha recuperato dal problema muscolare che gli aveva impedito di proseguire l’allenamento di due giorni fa. E c’è anche Eric Botteghin che accusa un problema alla schiena, con il quale dovrà imparare a convivere, come ha detto lo stesso tecnico bianconero. Botteghin fino ad ora ha stretto i denti, continuerà a stringerli anche per le prossime partite di campionato. Vedremo se questo pomeriggio Viali lo manderà in campo dall’inizio oppure darà conferma alla coppia di centrali che ha giocato sabato scorso contro il Palermo: Giuseppe Bellusci e Danilo Quaranta. Davanti ai due centrali ci saranno i due mediani ovvero Francesco Di Tacchio e Eddy Gnahoré, almeno queste sembrano alla vigilia del match le scelte del tecnico per quanto riguarda la mediana e la linea centrale di difesa. Largo a destra dovrebbe essere confermato Brian Bayeye, a sinistra Samuel Giovane, nel corso della gara potrebbe entrare in campo anche il recuperato Nicola Falasco. Davanti non è escluso l’esordio dal primo minuto di Ilja Nestorovski. Ma per ora sono solo ipotesi perché il tecnico avrà sì in mente la formazione ma la deciderà questa mattina dopo il riscaldamento muscolare.

Le energie

Viali dovrà anche gestire le energie visto che si tornerà in campo dopo tre giorni. Martedì sera al Del Duca arriverà la Ternana per il turno infrasettimanale. Ma intanto conta uscire indenni dallo stadio Zini di Cremona, poi si guarderà oltre. Anche perché in una settimana dovranno essere disputate tre partite: questo pomeriggio a Cremona, martedì prossimo contro la Ternana e infine la terza al Rigamonti di Brescia. Tre partite impegnative dove l’Ascoli dovrà dimostrare di poter competere contro qualsiasi avversario.



LE PROBABILI FORMAZIONI