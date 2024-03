Il cordoglio dell'Ascoli per la morte di Joe Barone: il figlio del dg della Fiorentina ha vestito il bianconero

ASCOLI L'Ascoli piange la morte di Joe Barone, il dg della Fiorentina morto oggi pomeriggio (19 marzo) che sarà ricordato su tutti i campi della Lega Pro nel prossimo weekend (Serie A e Serie B sono ferme per la pausa nazionali). In bianconero ha militato, senza mai scendere in campo, nella stagione 2021-2022 il figlio Giuseppe dopo i tesseramenti con Salernitana, Perugia, NY Cosmos e Brooklyn Italians.

Il post su Facebook