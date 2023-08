L'Ancona ufficializza l'esterno Lorenzo Peli in prestito dall'Atalanta. Sarà out a Chiavari per squalifica

Come da tappe prestabilite, dopo le visite mediche e la firma avvenute nella giornata di ieri, oggi (17 agosto) l’Ancona ha ufficializzato il tesseramento con la formula del prestito (è il quarto giocatore in rosa con questa tipologia) di Lorenzo Peli.

LEGGI ANCHE: Gli allenamenti dell'Ancona di nuovo in città: i biancorossi tornano al vecchio Dorico

Il comunicato del club

Questo il comunicato emesso dal club: «L’Us Ancona comunica l’arrivo dall’Atalanta di un nuovo giocatore. Lorenzo Peli, esterno destro classe 2000, è biancorosso. Nella scorsa annata ha vestito la maglia del Novara, per poi passare al Pontedera dove ha collezionato 13 presenze, siglando 4 reti. Peli, approda con la formula del prestito di un anno». Il calciatore, nella seduta mattutina, si è aggregato al gruppo e ha svolto la normale sessione d’allenamento. Sarà indisponibile nell’esordio ufficiale di Chiavari contro l’Entella per via di una squalifica maturata nell’ultima gara della stagione sportiva 2023-2024.