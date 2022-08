ANCONA - Come annunciato già nell’edizione del Corriere Adriatico di lunedì, ieri mattina – prima nelle stanze della momentanea sede societaria di via Schiavoni e poi al Del Conero – si è tenuto l’importante summit in agenda tra l’Ancona e l’amministrazione comunale. Il club dorico, rappresentato dal presidente Tony Tiong, dagli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa nonché dal membro del CdA Antonio Postacchini, ha incontrato l’assessore allo sport Andrea Guidotti (con lui gli ingegneri Alteriano Renzi e Vincenzo Moretti) per fare il punto sia sul discorso centro sportivo sia sui lavori previsti allo stadio Del Conero. Un incontro prettamente tecnico dove sono state riassunte le ultime fasi in attesa dei prossimi sviluppi.



Si attende il bando



Il futuro dell’Ancona Training Center, destinato a sorgere nell’area di sette ettari e mezzo racchiusa tra la ferrovia e il vivaio Ciavattini Garden, passerà necessariamente dal bando pubblico di gara. Gli uffici tecnici del Comune, a riguardo, sono all’opera ed è più che probabile che la pubblicazione dello stesso possa avvenire entro la fine dell’anno: «Sono soddisfatto di come stanno procedendo i vari step – ha spiegato Guidotti – Gli uffici sono impegnati in modo incessante e continuo. Non fatemi fare previsioni in termini di tempi, dico solo che una volta che ci sarà il bando poi seguiranno tutte le altre tappe». Leggendo tra le righe, con il bando entro dicembre e le successive fasi nelle immediate vicinanze sarebbe realistico pensare ad un inizio lavori per i mesi primaverili del 2023. E sarebbe un’autentica manna dal cielo per l’ambizioso futuro della società biancorossa.