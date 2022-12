Ancona choc: lesione al ginocchio, stagione finita per Micheal D'Eramo

ANCONA - La notizia peggiore. L’Ancona Calcio ha comunicato che, a seguito degli accertamenti effettuati, il centrocampista Micheal D’Eramo, infortunatosi venerdì scorso all’ “Artemio Franchi” nel corso di Siena-Ancona, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del tendine rotuleo. Domani, martedì 27, il giocatore sarà operato a Perugia dal Dottor Caraffa. La sua stagione è da considerare conclusa.

Dorici sul mercato

Un duro colpo per la squadra dorica che ora, a questo punto, è pronta a muoversi sul mercato per trovare un degno sostituto per non indebolire la rosa e se possibile migliorarla.