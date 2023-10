Antonio Energe e quel gol che ha portato i biancorossi in trionfo ad Olbia: «Lo dedico ai tifosi»

OLBIA L'autore del gol vittoria Antonio Energe ha espresso tutta la sua gioia per il primo sigillo in maglia biancorossa nel post partita di Olbia-Ancona. Innanzitutto, la dedica di questa importantissima rete: «Dedico al gol a tutti i tifosi e alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e mi è sempre vicina» le prime parole in sala stampa di Energe. Una rete che è arrivata grazie a una splendida giocata di Cioffi, che ha saltato Arboleda di pura velocità e ha messo in mezzo il pallone vincente per il compagno di squadra. Tra i due attaccanti napoletani sta nascendo un'intesa non indifferente che potrebbe anche portare frutti importanti nel corso della stagione: «Conosco Antonio dai tempi del Napoli, è un giocatore formidabile e pian piano con lui si sta creando quell'alchimia giusta che ci porterà a fare tanti gol sia da parte sua che da parte mia. Spero di fargli io l'assist la prossima volta».



«Partita complicata»



La riflessione si è poi allargata al resto della partita: «Su questo campo le partite sono sempre complicate, anche stavolta è stata la classica partita sporca.

L'Olbia è una squadra molto tosta e dura da affrontare, non era facile anche perché venivamo da un periodo non positivo. Ora avanti così, speriamo che questo successo ci dia la carica per continuare così anche nelle prossime partite». Un'Ancona che tra primo e secondo tempo, proprio con l'ingresso di Energe, ha cambiato modulo passando dal 3-5-2 al 4-2-3-1. Il numero dieci biancorosso non ha problemi nel cambiare spesso assetto: «Dove mi chiede di giocare il mister, cerco di dare il massimo. Abbiamo variato il modulo anche in base alla partita, in questo caso il mister ha deciso di giocare in questo modo nel secondo tempo perché dovevamo essere più spregiudicati, e infatti abbiamo vinto e sono molto contento di questo». La gara, al di là del risultato, è stata molto sofferta. Energe, però, si tiene stretti i tre punti: «Abbiamo rischiato anche un po' ma questo è il calcio, anzi le vittorie con la sofferenza sono ancora più belle. Dopo due sconfitte consecutive ci voleva».



«Vittoria per i tifosi»



«Infine, un ringraziamento ai 51 tifosi dorici presenti a Olbia che, nonostante la trasferta fosse complicata amche a livello logistico, sono partiti alla volta della Sardegna e hanno supportato la squadra cantando per tutti i 95 minuti di gioco: «Ringrazio i tifosi per il supporto costante che ci danno, anche perché non ci hanno mai abbandonato. Dopo le ultime due partite, oggi potevano anche non venire. Sono molto felice di avere questi tifosi: la vittoria la dedichiamo soprattutto a loro».