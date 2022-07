ANCONA - Si è presentato nei giorni scorsi al Rimini, formazione neopromossa che graviterà nello stesso girone dell’Ancona, l’ormai ex centrocampista biancorosso Andrea Delcarro (’93). Nelle prime parole romagnole, raccolte dal Corriere Romagna, la mezzala di Treviglio ha voluto togliersi qualche sassolino della scarpa sulla fine dell’avventura anconetana: «La rete con il Siena al Del Conero ha rappresentato la svolta (a fine campionato Delcarro si tatuò anche quell’esultanza che sancì la rimonta dallo 0-2 al 3-2 a tempo scaduto, ndr). Sinceramente ci sono rimasto male, la società non si è comportata bene con me. Ero capitano e penso che avrei meritato più rispetto perché nessuno mi ha chiamato. Ormai è andata, adesso devo pensare solo al Rimini».

Lo stesso Delcarro, che ha ricevuto tanti attestati di stima da parte dei suoi ex tifosi, ha parlato anche di Marcello Sereni (’96) che ritroverà come suo compagno proprio nella nuova avventura: «L’anno scorso eravamo seduti vicini nello spogliatoio. Come giocatore è il classico esterno brevilineo rapido che crea superiorità e dà una mano in difesa. E poi sforna tanti assist». A proposito di uscite, il capocannoniere del girone B di Lega Pro Alex Rolfini (’96) è vicinissimo a chiudere con il Vicenza che, nell’operazione, avrebbe provato ad inserire anche la punta Leonardo Zarpellon (’99) non trovando l’interesse dei dorici.