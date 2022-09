Ancona, finisce in pareggio (1-1) il debutto con il Siena davanti a 4mila tifosi

ANCONA - Ancona-Siena finisce in parità (1-1) davanti a 4mila tifosi arrivati allo stadio Del Conero. Dopo il vantaggio dei dorici al 12' del secondo tempo con il gol del numero 10, Alessio Di Massimo, è arrivato al 20' il pareggio degli ospiti con Arras che ha segnato di destro su cross da sinistra di Favalli. Un grande gol dopo un debutto senza grosse emozioni nel campionato di Serie C per l'Ancona: il primo tempo è infatti finito a reti bianche tra i biancorossi accorti e poco pericolosi e un Siena che ha tenuto di più il controllo del gioco, anche se di fatto l’unico brivido suscitato dagli ospiti è stata un’uscita di Perucchini che ha sventato un’incursione di Paloschi. Ampie fasi di studio, partita senza sussulti, a tratti ruvida, davanti a una grande cornice di pubblico (4mila spettatori).

L'emozione più grande nei primi 45 minuti per i dorici è arrivata proprio sul finire. E' arrivata al tramonto del primo tempo un'ottima chance per l’Ancona: angolo di Paolucci, colpo di testa di Mondonico fuori di poco. La prima frazione di gioco si è conclusa a reti inviolate. Secondo tempo molto più movimentato, piu chance da una parte e dall’altra. L’Ancona vicina al gol con Moretti, a tu per tu col portiere e D’Eramo dalla distanza, entrambe le conclusioni fuori. Per il Siena, pericoloso Arras in contropiede: salvataggio di De Santis.