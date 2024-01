Addio a Salvatore Mazzarano, portò l'Ancona in serie A: l'ex difensore morto a soli 58 anni

ANCONA - La notizia si è diffusa in un attimo attraverso i social e le società calcistiche, creando un cordoglio unanime per l'improvvisa scomparsa dell'ex giocatore Salvatore Mazzarano, morto a 58 anni. Nelle Marche calciatore molto stimato: ha indossato la maglia dell'Ancona, chiamato durante la stagione 1991-1992 per disputare il campionato di serie B.

L’impatto con la società marchigiana è esplosivo per Mazzarano che conquista subito la promozione in serie A, dove nella stagione successiva scende in campo ben 29 volte. Salvatore Mazzarano rimane ad Ancona per altre due stagioni, disputate in B, ma la società dorica gli resterà per sempre nel cuore, tanto che per la foto di Facebook ha scelto un'immagine della partita con la Sampdoria mentre indossa la maglia biancorossa. Salvatore lascia la moglie Gianna, i figli Lucia, Fabiana e Luigi.