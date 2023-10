Ancona, vietato fallire ad Olbia. E stasera la Recanatese sfida la Spal

ANCONA - Campionato spezzatino, campionato ancora da decifrare. E chissà che le partite di oggi non possano cominciare a spiegare meglio le tante cose che a ritmo infernale sono cambiate in questo avvio di stagione. Tutto può essere ma di sicuro la classifica di stasera sarà ancora indecifrabile tra partite da recuperare e altre che verranno giocate solo domani.

Un passo alla volta aspettando il derby del nuovo "Benelli" con l'Ancona chiamata al riscatto nell'ostica trasferta di Olbia ma per evitare altri e ancora più fastidiosi rumori i biancorossi devono tornare a far punti. E lo stesso deve fare la Recanatese anche se l'avversario si chiama Spal. Chi avrebbe mai pensato solo 5 anni fa di giocare questa partita...







LUCCHESE - PINETO 3-0

CARRARESE - ENTELLA 2-0

AREZZO - PONTEDERA 1-1

JUVENTUS U23 - TORRES (ORE 14)

OLBIA - ANCONA

CESENA - RIMINI

PERUGIA - SESTRI LEVANTE (ore 18,30)

RECANATESE - SPAL (ore 20,45)

PESCARA - GUBBIO (domani ore 20,30

VIS PESARO - FERMANA (domani ore 20,45)

LA CLASSIFICA:



Torres 15, Carrarese 13, Cesena 12, Lucchese 11, Pescara 10, Gubbio 9, Arezzo, Olbia 8, Perugia 7, Spal, Pontedera, Juventus U 23 6, Pineto 5, Ancona, Fermana, Recanatese, Rimini 4, Vis Pesaro, Sestri Levante 3, Entella 2.