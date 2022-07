Primi gol dell'Ancona, che piace a Tiong e a Colavitto. E' arrivato Mondonico

CASCIA - Prima partitella in famiglia nel ritiro di Cascia per l'Ancona, che ha destato una buona impressione e segnato 9 gol (contro uno) di fronte a diversi tifosi arivati dal capoluogo e curiosi di vedere all'opera la nuova rosa affidata al confermatissimo Colavitto. La squadra, del tutto rinnovata, è piaciuta e ha confermato le attese dei più ottimisti. All'organico biancorosso si è aggiunto da ieri il sospirato difensore Mondonico, che finalmente ha completato l'iter burocratico e si è unito al gruppo.

La star

Star del weekend nel ritiro biancorosso è stato però Tony Tiong, l'imprenditore malese che ha rilevato la squadra da Canil. Tiong ha vissuto il clima della squadra ed è apparso soddisfatto e rilassato, alla fine si è detto molto contento del lavoro svolto del ds Micciola, così come mister Colavitto, che però non ha fatto promesse di alcun tipo. Ora l'Ancona tornerà in campo giovedì e domenica per altre due partitelle di difficoltà crescente, quando mancano ormai quattro settimane all'inizio del campionato di Serie C, di cui in settimana verranno resi noti la composizione dei gironi (il 4) e il calendario (il 5).