Calcio, parte la campagna abbonamenti dell'Ancona: i prezzi per settore

ANCONA - L’Ancona ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2022-2023: 140 euro sarà il prezzo intero per la curva nord (70 euro ridotto U18 e 100 euro ridotto donne e Over70), 200 euro per la tribuna laterale (70 euro ridotto U18 e 120 euro ridotto donne e over70) e 350 euro per la tribuna d’onore e tribuna Vip (200 euro ridotti U18, donne e Over 70, 100 euro ridotto U10). Il settore “Vip” avrà a disposizione centoventi posti e necessita di apposita richiesta da inviare all’indirizzo indicato sul sito ufficiale del club.

Abbonamento gratuito per il under 10

Gli under 10, fatta eccezione per la tribuna Vip/Onore, avranno diritto ad abbonamento gratuito per gli altri settori. Ai prezzi riportati andranno aggiunte le spese di commissione. La tessera, che potrà essere sottoscritta già oggi nei punti vendita indicati sui canali ufficiali della società, darà diritto ad assistere a tutte le partite casalinghe di campionato dei dorici: «Il club ha cercato di essere attento a determinate fasce, soprattutto verso i più giovani – ha spiegato la dg Roberta Nocelli -. Gli Under 10 potranno accedere al Del Conero gratuitamente, con prezzi ad hoc per gli Over 70 e le donne. Abbiamo deciso di riservare un prezzo accessibile per tutti, Under 18 inclusi. La nostra speranza è quella di riportare allo Stadio le famiglie».