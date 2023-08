Ancona, amichevole senza storia allo Spivach: 9-0 all'Osimana da parte dei dorici

CINGOLI- Nove reti alla Primavera sabato, nove reti all’Osimana ieri. Continua il precampionato dell’Ancona di Marco Donadel che ha piegato 9-0 la formazione giallorossa davanti a circa quattrocento tifosi tra cui gli ultras della Curva Nord accorsi allo Spivach. Gara senza storia, i dirimpettai guidati da mister Senigagliesi e pronti a disputare il campionato di Eccellenza sono pieni di ex biancorossi ma non riescono, di fatto, ad opporre mai resistenza. Il primo tempo, chiuso con un netto 5-0 (spiccano il gol del baby classe 2005 Antoniazzi e la bordata da fuori area di Paolucci) è già indicativo per capire l’inclinazione della gara. Assenti e in tribuna per vari problemini fisici, niente di preoccupante secondo lo staff sanitario, Camigliano, Simonetti e Martina.

ANCONA-OSIMANA 9-0

ANCONA (1°tempo) 3-4-2-1 Vitali, Basso, Cella, Dutu; Lombardi, Nador, Paolucci, Antoniazzi; Energe, Moretti; Mattioli all. Donadel. Subentrati: Perucchini, Marenco, De Santis, Bugari, Paglialunga, Petrella, Gatto, Agyemang, Mazzoni, Spagnoli

OSIMANA (1°tempo) 4-4-2 Piergiacomi; Micucci, Fernando, Labriola, Fermani; Triana, Borgese, Bambozzi, Paccamiccio; Tittarelli, Buonaventura All. Senigagliesi. Subentrati: Santarelli, Rivellini, Moscuera, Calvigioni, Sasso, Marchesini, Falcioni, Di Lorenzo,Mercanti, De Angelis, Affinito, Bellucci, Rossetti, Gabrielli

RETI 12’ Antoniazzi, 15’ Energe, 26’ Lombardi, 32’ Basso, 40’ Paolucci, 53’ Mazzoni, 58’ e 79’ De Santis, 73’ Petrella

NOTE Spettatori 400 circa