Cade la Vis Pesaro in casa della Vigor Senigallia (2-1): decidono le reti di Kerjota e Pesaresi

SENIGALLIA Una Vigor Senigallia autorevole, convincente, capace di esprimersi a memoria, tecnicamente malleabile, come dimostra l’adattabilità a moduli diversi senza abbandonare il verbo di Aldo Clementi, ovvero il fraseggio agile, elegante, eppure sempre pratico e mai lezioso. La Vis Pesaro, squadra di serie superiore, rodata in un impegnativo ritiro pre-campionato dopo aver tra l’altro affrontato Monza ed Alense, serra le file, va in svantaggio a seguito di una prodezza del solito Kerjota che ricomincia da dove aveva finito. Finisce 2-1 in favore dei padroni di casa l'amichevole di ieri al Bianchelli risolta dalle reti di Kerjota, appunto, e Pesaresi. Per i rossiniani pareggio di Sylla.

Il tabellino

VIGOR SENIGALLIA-VIS PESARO 2-1

VIGOR (4-3-1-2): Sarti; Scheffer, Marini, Tomba, Bucari; Mancini, Giovanni Pierpaoli, Baldini; Kerjota; Pesaresi, Balleello; subentrati Alessandroni, Agarbati, Mori, Gambini, Ruani, Casagrande, Vrioni, D’Errico.

Subissati, Serfilippi, Lorenzo Pierpaoli, Sabattini, all. Clementi.

VIS PESARO: (3-4-1-2): Neri; Rossoni, Tonucci, Zoia; Mamona, Valdifiori, Astrologo, Peixoto; Di Paola; Sylla, Sanogo; subentrati Pozzer, Cannavò, Ceccacci, Maccioni, Marcandella, Cusumano, Kemayou, all. Banchieri.

ARBITRO: Minghelli di Senigallia.

RETI: 5’ Kerjota, 23’ Sylla, 44’ Pesaresi.