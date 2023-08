Serie B e C: domani (giovedì 3 agosto) la sentenza del Tar. Notte insonne per Reggina, Lecco, Brescia e Perugia

ASCOLI- Sarà una notte insonne per Reggina, Lecco, Brescia e Perugia. Oggi, dopo tre ore di discussione davanti al Tar del Lazio, in merito ai ricorsi presentati da calabresi e manzoniani avverso l’esclusione dal campionato di Serie B, l’unica decisione presa è stata quella di rimandare a domani la sentenza sul futuro delle società coinvolte. In primis Reggina e Lecco, ma (conseguentemente) pure Brescia e Perugia, che non hanno chiuso occhio in attesa di capire se potranno disputare in cadetteria l’imminente stagione sportiva. La decisione verrà comunicata quest’oggi dal presidente della Prima Sezione Ter del Tribunale, Francesco Arzillo (due anni fa bocciò il Chievo Verona, ndr), supportato dai referendari Raffaele Scarpato e Silvia Simone.

Il Consiglio di stato

A prescindere da quelle che saranno le decisioni del Tar, qualche club resterà scontento.

E, conseguentemente, si appellerà al Consiglio di Stato. L’ultima sentenza, quella definitiva, è prevista solo il 29 agosto, quando in cadetteria, da calendario, si dovrebbe disputare la terza giornata di campionato. Poiché la Lega B ha fatto capire di non voler aspettare l’esito dell’ultimo ricorso, ieri tutte le parti interessate, a chiusura delle discussioni davanti al Tar, hanno congiuntamente chiesto di poter abbreviare i termini per l’eventuale appello al Consiglio di Stato. Qualora la proposta dovesse essere accolta, si ipotizza il 13 agosto come data dell’ultimo atto. In tal modo, le squadre che sarebbero definitivamente ammesse al campionato di B avrebbero una settimana di tempo per preparare l’esordio nel torneo, anche se non è escluso che possano comunque chiedere il rinvio della prima giornata e iniziare la stagione direttamente il weekend del 26-27 luglio con il secondo turno. Reggina, Lecco, Brescia e Perugia attendono trepidanti.