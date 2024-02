CIVITANOVA «Una fame da Lube» chiedono i Predators ai propri beniamini in questa fase della stagione in cui si entra nel vivo delle due competizioni che assegneranno trofei ambiti: scudetto e Coppa dei campioni. E a quanto sembra dalla vittoria su Modena, la sfida è stata raccolta anche in campo. Diciamo che la prova generale in vista dei playoff scudetto e dei quarti di Coppa dei campioni è stata superata a pieni voti anche se la fase della digestione è stata un po' pesante.

La doccia fredda

Appena il tempo per gustarsi la netta vittoria su Modena, che di fatto consegna ai cucinieri anche l’accesso ai playoff scudetto, mancano un manciata di punti per la certezza matematica, che è arrivata la doccia fredda circa le condizioni di Ivan Zaytsey. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto ieri il forte schiacciatore azzurro hanno messo in evidenza una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra. Lo Zar ne avrà per alcune settimane. Il dottor Avio, medico sociale della Cucine Lube, non si è espresso concretamente sui tempi di recupero che molto dipenderanno dalla risposta del fisico dell’atleta alle terapie cui verrà sottoposto. Tra poco più di un mese inizieranno i playoff scudetto e l’augurio è che Zaytsev possa essere tra i protagonisti. Poi, a stagione conclusa, ci sarà tempo per il volley mercato anche se in questi giorni radio mercato impazzisce mettendo al centro di ogni trattativa la Lube ed i suoi tesserati. Rumors che vorrebbero Zaytsev in Giappone, qualcuno lo vede anche in Italia, a Monza, per esempio, piuttosto che giocatori sotto contratto: Anzani e De Cecco in uscita. E di conseguenza nomi in entrata. Nel frattempo Predators e squadra si godono il netto successo su Modena che consente alla Cucine Lube di rimanere al quarto posto in classifica con Piacenza, terza, nel mirino dei cucinieri. La sesta giornata del girone di ritorno ci dice che la capolista Trento sta provando la fuga approfittando dello scivolone di Perugia a Piacenza. Festeggia Cisterna, ottava forza del torneo in solitaria, grazie anche alla sconfitta di Modena mentre Taranto, prossima avversaria della Lube viene spronata dal proprio presidente a non abbassare la guardia.

In viaggio

Per la Cucine Lube inizia la settimana di lavoro prima della doppia trasferta che la porterà da una parte all’altra dello stivale: domenica a Taranto, mercoledì 14 a Trento. Senza Zaytsev ma con Bottolo e Nikolov che sentono odore di grandi imprese avendo una fame da Lube.