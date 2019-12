Il Tolentino cambia volto e punta tutto su Padovani

Stanno cambiando volto i cremisi, precipitati al terzultimo posto dopo un avvio convincente. Per aumentare lo spessore del reparto avanzato, che aveva registrato la settimana scorsa il ritorno di Federico Palmieri alla Recanatese, è arrivato dalla stessa formazione leopardiana Ettore Padovani (’89) che il timoniere Mosconi conosce alla perfezione avendolo allenato al Tolentino. A centrocampo il nome nuovo è invece Alessio Ruci (’96), altro elemento in uscita dalla Recanatese. Tra i partenti figura il difensore Kamana (’93), lasciato libero di accasarsi altrove come il mediano Vito Lupo (’90). Piacciono il difensore Sergio Ruggieri del Vastogirardi e il centrocampista Lorenzo Perfetti della Sangiustese.

