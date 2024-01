ASCOLI Nelle prossime ore dovrebbero esserci novità per quanto riguarda l'ingaggio di Riccardo Gagliolo, 33 anni, difensore centrale in forza alla squadra cipriota dell'Aek Larnaca. Il giocatore che punta a rientrare in Italia sta trattando la rescissione del contratto con il suo attuale club prima del passaggio in bianconero. Non dovrebbero esserci problemi per il trasferimento, ma nel calcio gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Il direttore sportivo Marco Giannitti conta di regalare al tecnico Fabrizio Castori due nuovi acquisti, oltre a quello già annunciato di Valzania, già dalla gara con il Parma in programma domenica al Tardini. L'altro difensore centrale corteggiato è Valerio Mantovani della Ternana. Rispetto a Gagliolo qui la situazione è un po' più complicate perché c'è il si del giocatore mentre il club umbro non vorrebbe cedere un suo giocatore ad una diretta concorrente per la salvezza.

Le alternative

Spunta comunque un terzo nome, il ds ha infatti pronto il piano B qualora non si concretizzasse con Mantovani. Il difensore che piace è Ionut Nedelcearu in uscita dal Palermo. Si tratta di un giocatore di 27 anni nato a Bucarest in Romania. In Italia ha militato nella stagione 2021-22 nel Crotone collezionando 34 presenze e realizzando due gol, successivamente è passato al Palermo con 39 presenze un gol. Nella squadra rosanero Nedelcearu sta però trovando poco spazio, da qui la possibilità di essere ceduto in prestito ad una squadra dove potrebbe giocare con più continuità. Per ora è solo un nome inserito nella lista del dirigente bianconero che si trova a dover rimettere a posto una rosa incompleta e con evidenti difetti di struttura iniziale. La cosa certa è che il giocatore punta ad essere ceduto. Le prossime saranno ore decisive soprattutto per i primi due nomi, Gagliolo e Mantovani. Se tutto andrà in porto in questa settimana, come il ds e il tecnico sperano, i due giocatori si uniranno agli altri prima della trasferta emiliana. Intanto ieri è arrivato al Picchio Village il primo acquisto di Giannitti ovvero Luca Valzania e subito si è messo a disposizione del tecnico Castori. Il giocatore sta bene e domenica potrebbe già fare il suo esordio in maglia bianconera, sarà poi il tecnico a decidere, in base alla tenuta fisica, se mandarlo in campo dall’inizio o a gara in corso. Importante è che il centrocampo abbia finalmente oltre a Francesco Di Tacchio anche un altro giocatore di spessore per la categoria, in attesa del recupero di Fabrizio Caligara ancora ai box per problematiche alla schiena, dovrebbe tornare a disposizione a febbraio. Adesso si punta a sistemare la difesa con due dei tre giocatori citati, dopodiché la linea arretrata sarà al completo, composta da giocatori strutturati fisicamente e con grande esperienza del campionato di Serie B.

Gli infortunati

Anche in questo reparto come a centrocampo si attende il rientro di un infortuna Aljaz Tavcar che ne avrà per qualche altra settimana. Per quanto riguarda Luka Bogdan arrivato in estate dalla Ternana già alle prese con un infortunio, per lui l' avventura bianconera sembra già terminata ancora prima di iniziare. Con i nuovi innesti la squadra si appresta a cambiare volto, diventa più esperta e ci guadagna in fisicità oltre che per quanto riguarda l' aspetto tecnico. Stiamo parlando di giocatori importanti di cui l' Ascoli necessita. Le indicazioni di un calciomercato complicato vanno verso tale direzione,