La Compagnia Incontri d’Opera in scena al Cicconi con “Pagliacci”

SANT'ELPIDIO A MARE - Terzo appuntamento oggi, domenica 5 (inizio ore 21,15) al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio per Musae, cartellone nato dalla collaborazione fra il Comune e l’Amat. In scena la Compagnia Incontri d’Opera con “Pagliacci” opera di Ruggero Leoncavallo con Paolo Bartolucci (Canio, tenore), Patrizia Perozzi (Nedda, soprano, nella foto), Franco Alessandrini (Tonio, baritono), Alessandro Battiato (Silvio, baritono), Pierluigi D’Aloia (Beppe, tenore). Maestro concertatore e pianoforte Massimiliano Caporale, narrazione, costumi e regia Paolo Santarelli. Pagliacci si ispira a un fatto di cronaca nera realmente accaduto in un piccolo borgo della Basilicata alla fine dell’Ottocento. Si tratta di una storia di gelosia amorosa, all’interno di una compagnia teatrale, che termina con l’uccisione dei due amanti, Nedda e Silvio, da parte del marito di lei, Canio. La prima rappresentazione di “Pagliacci” fu nel 1892 a Milano, diretta dal giovane Arturo Toscanini.Ruggero Leoncavallo (Napoli, 1857 - Montecatini, 1919), compositore e autore di opere liriche e operette autore di libretti (era laureato in lettere), fu uno degli esponenti più importanti del melodramma verista. I biglietti (10 euro posto unico numerato, ridotto 8 euro) si possono acquistare alla biglietteria del teatro Cicconi aperta dalle ore 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA