CASTIGNANO - Era stata anche chiamata l’eliambulanza per tentare di salvargli la vita ma tutto, purtroppo, si è rivelato inutile. Domenico Cicconi, castignanese 51enne, è morto ieri mattina, pochi minuti prima delle 11, ad Acquaviva Picena in seguito ad un malore avvenuto mentre stava lavorando. Il cinquantunenne, di Castignano, ha infatti perso i sensi mentre stava effettuando un’operazione di giardinaggio su un’area verde. L’uomo era specializzato nella cura e nella manutenzione del verde e stava proprio operando su un’aiuola quando è stato colto dal malore. Si è accasciato perdendo i sensi e, purtroppo, non ha più ripreso conoscenza.

Sono subito stati allertati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato immediatamente un’ambulanza sul posto. Mentre il mezzo stava raggiungendo l’area dove si trovava l’uomo è stato anche richiesto l’intervento dell’eliambulanza con un rianimatore a bordo. Tutto, però, si è rivelato vano. Quando il medico è riuscito a raggiungere il cinquantunenne si è reso conto che per lui non c’era purtroppo più niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione è infatti stato inutile e l’elicottero è stato fatto rientrare alla base. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Acquaviva Picena. La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto e, nelle prossime ore, sarà restituita ai familiari per organizzare i funerali.

Choc a Castignano



A Castignano la notizia di quanto accaduto ad Acquaviva è arrivata nel giro di pochissimo tempo ed è stata appresa con grande sgomento da tutta la comunità che si sta ora stringendo intorno ai familiari di Cicconi. L’uomo, che era estremamente conosciuto lungo il territorio anche in virtù del proprio lavoro che lo aveva reso in un punto di riferimento per la manutenzione di parchi e giardini, lascia un figlio.