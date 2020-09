Cicconi in concerto in occasione dell'uscita del suo terzo album

MACERATA - In occasione dell’uscita del suo terzo album “Cosa potrebbe mai andare storto?” prevista per venerdì 4 settembre (Artmedia), il compositore di colonne sonore e sound designer Simone Cicconi presenta il disco con un concerto al Sasso d’Italia di Macerata. Il locale è in Viale dell’Indipendenza e il concerto ha inizio alle ore 22 (ingresso libero). Il cantautore, già due volte vincitore di Musicultura, si esibirà con la sua band composta da Marco Guadagnoli alla chitarra, Alessandro Rossi al basso e AndreaRabuini alla batteria. Ospiti speciali Riccardo “Elettrone” Cofanelli (feat. nel singolo “Il paradosso di Fermi”) e Ludovica Gasparri. © RIPRODUZIONE RISERVATA