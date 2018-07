L'icona Joe Louis Walker apre stasera il San Severino Blues

di Andrea Maccarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - La ventisettesima edizione estiva di San Severino Blues apre nel migliore dei modi questa sera alle 21,30 in piazza del Popolo a San Severino Marche, con Joe Louis Walker. Il chitarrista di San Francisco, vincitore di ben quattro Blues Music Award, membro della Blues Hall of Fame dal 2013, è considerato una vera e propria leggenda vivente.Icona del blues anni 80/90, è stato fra i grandi innovatori del genere elettrico di quel periodo, insieme a Robert Cray, Larry Garner e James Armstrong. Fin da giovanissimo ha suonato con mostri sacri della musica come Muddy Waters, Jimi Hendrix, Thelonius Monk, Charlie Musselwhite, Willie Dixon, Otis Rush, John Lee Hooker. Nella sua decennale carriera di straordinario chitarrista Joe Louis Walker ha alternato fasi musicali ispirate alle sue radici blues a periodi eclettici dove ha fuso le sue influenze gospel, funk, soul e rock, come testimonia la sua lunga discografia piena di ospiti prestigiosi come Branford Marsalis, James Cotton, Tower Power, Steve Cropper, Bonnie Raitt, Buddy Guy, e di partecipazioni a dischi e live, fra tutte, quella con il re del blues B.B.King. Fama e successo hanno permesso a Joe Louis Walker di partecipare ai più grandi festival mondiali di blues e jazz come Montreux, Glastonbury, North Sea Jazz, New Orleans Jazz & Heritage, Monterey, Russian River Jazz, San Francisco, Australia, Byron Bay. Ha anche partecipato ai concerti per i presidenti Usa George Bush e Bill Clinton e a quelli della Rock Hall of Fame. In questo tour europeo, oltre ai suoi classici, presenta l’ultimo album “Everybody Wants A Piece” nominato ai Grammy Award 2017 come Disco dell’Anno di Blues Contemporaneo.