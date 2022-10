PORTO SAN GIORGIO - Birra e divertimento a suon di blues per 4 giorni. Buoni propositi per il week end sangiorgese che vedrà protagonista viale Buozzi, con il Beer Festival Stazione Blues di Porto San Giorgio. Stand aperti giovedì e venerdì sera, aperti a pranzo e cena sabato e domenica.





L’assessore Gianpiero Marcattili: «Vogliamo trasformare l’evento in festival del blues». Sarà infatti la musica blues ad accompagnare le 4 serate, partirà giovedì con Diego Mercuri Blues Band, venerdì con Morgana, sabato con O.G.M. Band e a seguire dj set fino alle 3 con Andrew dj, domenica a chiudere la rassegna ci sarà Max Luciani blues band.



Come ha spiegato ieri mattina l’assessore Gianpiero Marcattili, alla conferenza stampa -alla quale erano presenti anche l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti e i consiglieri Fabio Bragagnolo e Andrea Rogante- l’amministrazione punta a qualcosa di più: «La festa della birra è un evento che abbiamo ereditato, era già presente a Porto San Giorgio. Stiamo cercando di dare un taglio specifico all’evento e di brandizzarlo, per questo abbiamo scelto come tema la musica blues di Diego Mercuri, sangiorgese doc e altri tre concerti, fra i quali quello del venerdì con Morgana proveniente da Roma. Non vogliamo che resti solo una festa della birra, il nostro obiettivo è di far diventare questo evento un festival. Facciamo una scelta in prospettiva. La festa della birra la troviamo in tutta Italia. Può diventare festival, con un tema specifico come quello del blues che può stare bene insieme alla birra».



Marcattili ha lanciato un appello, pubblicato anche sul sito del Comune: «Ci piacerebbe non restasse solo festa ma diventasse anche festa di tutti i commercianti di Porto San Giorgio che volessero aderire spontaneamente con qualsiasi iniziativa musicale o con la propria attività o birra, partecipando alla serata o all’interno dei propri locali».



L’evento, è organizzato dal Comune e dall’associazione Gente di Strada che ha già promosso diversi eventi e conosce bene la piazza sangiorgese. Per il lancio di Beer Fest era presente il presidente Benito Mistichelli che è così intervenuto: «Noi l’iniziativa l’abbiamo offerta prima ai ristoratori di Porto San Giorgio per la volontà dell’amministrazione di dare spazio prima alle attività del posto, alle quali aggiungere i truck. Noi possiamo fornire attrezzature e gazebi. Ad oggi, il numero dei truck è di 5, compreso 1 di dolci e 1 di olive all’ascolana. In base alle adesioni da parte dei ristoranti, mi muoverò con i truck aggiuntivi. Con birra e musica siamo sicuri che arriverà tanta gente». Le postazioni di food saranno 10 e 5 birrifici fra italiani -Il Maschio di Macerata e Prima Pietra di Ascoli- , tedeschi e cechi. Si punta sulla birra -locale e internazionale- e sulla musica in piazza. Visto che l’organizzazione si accolla il costo del consumo del suolo pubblico, il Comune garantirà luminarie adeguate alla festa con luci a led ma senza superare i tre chilowatt. La festa sarà incentrata su viale Buozzi, senza problemi per la viabilità. Come ha concluso Marcattili «sarà una scommessa per tentare di avere, sul lungo periodo, un filone musicale identificandoci con il blues».